Красноярск, , 15:55 — REGNUM Приемлемых условий для тушения пожаров теперь не создается, и пожарные фактически вынуждены идти на убой. Такое мнение выразил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по ЧС Александр Подгрушный, комментируя крупный пожар в Красноярске.

«В ст. 81, 84 и 85 Приказа МЧС России N444 изложено требование о проведении спасательной операции при наличии информации, что в непригодной для дыхания среде возможно нахождение людей. Поэтому ребята просто обречены идти в дым. Если бы не пошли, и потом оказался погибший после тушения, РТП (руководителя тушения пожара — прим. ред.) судили бы за халатность», — подчеркнул Подгрушный.

По его словам, раньше Госпожнадзор «проверял периодически такие объекты», создавая приемлемые или безопасные условия для тушения:

«Теперь же ребята идут в неизвестность или, фактически, на убой».

Подгрушный отметил, что теперь тушение и спасение должны осуществляться в безусловном порядке.

«И неважно, что сделал и не сделал собственник по пожарной безопасности объекта, был ли там хотя бы раз пожарный, чтобы изучить объект и не заблудиться в дыму — в случае каких-то неудач скажут, что виноваты сами пожарные и их командиры», — подытожил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Красноярске произошёл пожар на складе автозапчастей на улице Калинина. Площадь возгорания достигла 3500 кв. м. По словам очевидцев, в здании оставался человек. Трое пожарных зашли в помещение, чтобы спасти его, но вскоре перестали выходить на связь. Позже было найдено тело погибшего рабочего склада. Тела пожарных пока не найдены.

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