Красноярск, , 15:35 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин принёс соболезнования семьям пожарных и работникам склада, погибших при пожаре на складе автозапчастей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Крупный пожар на складе автозапчастей в Красноярске — все новости»

»Страшный пожар, по-другому не скажешь», — пишет Ерёмин в своём инстаграме 3 февраля.

По словам мэра, он весь день был на связи с группой оперативного реагирования ГО и ЧС, главой Железнодорожного района, где произошёл пожар.

«Всегда в таких ситуациях уповаешь на спасателей, ведь сам ничем помочь не можешь — непредсказуемая стихия… И тут такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти», — подчеркнул Ерёмин.

Читайте также: В Красноярске исследуют качество воздуха в зоне крупного пожара

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар на складе автозапчастей произошёл 3 февраля на улице Калинина в Красноярске. Погиб рабочий, его тело найдено. Пропали трое пожарных, их тела пока не нашли. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар на складе в Красноярске: возбуждено уголовное дело