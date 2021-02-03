Чебоксары, , 15:20 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении начальника одного из отделений почтовой связи, обвиняемой в крупном мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным следствия, преступление было совершено в Цивильском районе. Правоохранители полагают, что начальник одного из отделений почтовой связи с июня по июль 2020 года составила подложные документы о якобы внесении от своего имени в кассу 860 тыс. рублей.

«На основании данного документа через программное обеспечение она незаконно перевела средства на свой расчетный счёт», — полагают в надзорном ведомстве.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Дело будет рассматриваться в Цивильском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор бывшей заведующей детским садом, которую суд признал виновной в присвоении более 260 тыс. рублей. Ей назначено три года условного срока.

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