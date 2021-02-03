Орел, , 15:25 — REGNUM Два человека пострадали и один мужчина погиб при пожаре в тепловом коллекторе в Заводском районе Орла. В обстоятельствах происшествия будут разбираться следователи регионального СК, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе ведомства.

По данным пожарно-спасательной службы, сообщение о возгорании в тепловом коллекторе на улице Черкасской поступили в 23:00. В помещении выгорел мусор. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Ещё двоих мужчин 1971 и 1979 годов рождения доставили в областную клиническую больницу.

По факту пожара с тяжкими последствиями проводится доследственная проверка. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.