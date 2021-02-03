Красноярск, , 15:17 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при пожаре на складе автозапчастей на улице Калинина. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным ведомства, дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Поиски троих пропавших при пожаре сотрудников МЧС продолжаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе произошёл утром 3 февраля. Площадь возгорания достигла 3500 кв. м. В ходе тушения трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение, чтобы найти человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри. Через какое-то время пожарные перестали выходить на связь. Позже было обнаружено тело — предположительно сотрудника склада. Пожарные считаются пропавшими без вести.

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