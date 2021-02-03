Фим, , 15:20 — REGNUM Около тридцати человек были эвакуированы из жилого дома центре города Фим французского департамента Марн из-за пожара, вспыхнувшего рядом со зданием. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает Le Figaro.

Журналисты уточняют, что пожар начался из-за взрыва баллона в одном автомобиле, а затем перекинулся на три другие машины.

Спасатели эвакуировали 31 жильца из жилого здания, расположенного рядом с парковкой. Никто из эвакуированных не пострадал.

Напомним, 25 декабря в школе города Этамп департамента Эсон в центре Франции произошел пожар, который разрушил практически половину здания.

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