Старожиловский район, , 15:08 — REGNUM Три автомобиля столкнулись 3 февраля в Старожиловском районе Рязанской области. В результате аварии один пассажир погиб на месте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Примерно в 08:45 на 39-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов столкнулись УАЗ, ГАЗ-Волга и Kia Rio. Четыре человека получили травмы, пассажир «Волги» погиб на месте.

В полиции выясняют обстоятельства аварии, личность погибшего устанавливается.