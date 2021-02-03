Чебоксары, , 14:59 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор бывшей заведующей детским садом, которую признал виновной в присвоении более 260 тыс. рублей. Ей назначено условное лишение свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Перед судом предстала бывшая заведующая карачуринского дошкольного образовательного учреждения. Следствием установлено, что с 2015 года по 2018 год она получала от родителей плату за посещение детей дошкольного учреждения, вносив часть средств на расчётный счёт детсада, а часть присвоила. Ущерб следствие оценило в 260 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве отмечают, что это вскрылось в ходе проверки обращения одного из родителей воспитанников.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). Суд признал фигурантку уголовного дела виновной, назначив три года условного срока с испытательным сроком на три года. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шемуршинском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из школ. Его обвинили в присвоении 1,46 тыс. бензина, ущерб оценивается в 59 тысяч рублей.

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