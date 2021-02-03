Уфа, , 14:49 — REGNUM Тело мужчины обнаружено во время тушения пожара в железобетонном сооружении в Уфе. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Сообщается, что рано утром 3 февраля спасатели Уфы получили информацию о пожаре в железобетонном сооружении на ул. Крайней. Они установили, что горение происходит в ремонтно-складском здании размером 13×50 м.

Был объявлен повышенный ранг пожара: спасатели подали четыре ствола РСК — 50. Вскоре огнеборцы ликвидировали возгорание. В ходе борьбы с огнем они обнаружили тело мужчины 1978 года рождения.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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