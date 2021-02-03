Москва, , 14:42 — REGNUM Следователи предъявили обвинение участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции в Москве. Об этом сообщил её адвокат Даниил Берман.

«Сегодня (3 февраля) следователь ГСУ СК России предъявил Марии Алехиной обвинение в «подстрекательстве к нарушению санитарных норм», — цитирует его ТАСС.

Напомним, 28 января ещё одна участница группы Надежда Толоконникова сообщила, что Алёхину задержали на 48 часов по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве, а также ряде других городов России, 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции протеста. В эти дни силовики перекрывали улицы по маршруту следования протестующих, не обошлось без задержаний.

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