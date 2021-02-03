Джакарта, , 14:25 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило местных жителей о проливных дождях в Южном Калимантане с 4 по 7 февраля 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Жителей Южного Калимантана призвали быть острожными 4−7 февраля в связи с вероятностью сильных осадков.

Напомним, с 8 по 14 января 2021 года в Южном Калимантане произошло наводнение из-за интенсивных осадков. В результате наводнения погибли 24 человека, еще трое человек пропали без вести.

Читайте также: Землетрясение произошло у берегов Индонезии