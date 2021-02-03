Красноярск, , 14:15 — REGNUM Специалисты исследуют качество атмосферного воздуха на территории жилой застройки в зоне возможного влияния задымления, возникшего 3 февраля из-за крупного пожара на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора, отобраны пробы воздуха на содержание девяти загрязняющих веществ.

По результатам исследований, концентрации загрязняющих веществ в воздухе на территории жилой застройки не превышают гигиенические нормативы, уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе автозапчастей тушат в Красноярске. Площадь возгорания составляет 3500 кв. м. При пожаре погиб рабочий склада, пропали трое пожарных.

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