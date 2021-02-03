Лангепас, Югра, , 14:11 — REGNUM В Югре в суд направлено уголовное дело о незаконном вылове ценных рыб — стерляди и сибирского осетра. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, двое жителей Лангепаса в июле 2020 года в протоке реки Обь выловили 37 особей рыбы — стерляди, налима, окуней, сибирского осетра. Последний вид рыб занесён в Красную книгу России. В итоге водным биологическим ресурсам причинён ущерб на сумму более 260 тыс. рублей. Кроме того, обвиняемые не имели разрешения на лов и рыбачили с применением моторной лодки и сети, что категорически запрещено.

Рыбаки из Лангепаса обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов») и по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). Сеть и моторная лодка изъяты как вещественные доказательства.