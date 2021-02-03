Рязань, , 14:21 — REGNUM Создать единую справочную службу по наличию лекарств поручил губернатор Рязанской области Николай Любимов 3 февраля на заседании оперативного штаба. Кроме того, он поручил проработать вопрос с дефицитом препаратов в сельских населённых пунктах, небольших аптеках и ФАПах.

Загруженность коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией сейчас составляет 72%. По оценке специалистов Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, наметилась тенденция к снижению количества заболевших. Чтобы жители области могли узнавать о наличии нужных им лекарств в аптеках, региональным министерствам здравоохранения и цифрового развития, информационных технологий и связи поручено проработать вопрос создания единой справочной службы.

«Проработать и решить вопрос об организации в регионе единой справочной службы по наличию лекарств нужно в самое ближайшее время. Это очень важно для людей. Также надо срочно отработать ситуацию с дефицитом лекарственных средств в сельских населённых пунктах, небольших аптеках, ФАПах. Этого там быть не должно. Возможности людей, живущих в сельской местности, не должны быть хуже, чем у горожан, в том числе в плане получения нужных лекарств», — подчеркнул глава региона.

Медучреждения получили 19 тыс. 442 дозы «Спутника V», вакцинация проходит на 33 площадках, в отдалённые районы направлены четыре мобильных группы. Почти девять тысяч рязанцев получили первый компонент вакцины, 335 добровольцев уже завершили иммунизацию.