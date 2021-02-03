Красноярск, , 13:49 — REGNUM По состоянию на 17:30 по местному времени 3 февраля пожар на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске пока не локализован. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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«Открытого огня нет, идёт проливка строений», — уточнили в ведомстве.

По данным краевого главка МЧС, о судьбе троих пропавших пожарных пока ничего не известно.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 февраля в Красноярске произошёл пожар на складе автозапчастей на улице Калинина. Площадь возгорания составила 3500 кв. м. В горящем здании было найдено тело рабочего. Пропали трое пожарных. Ранее СМИ сообщили, что пропавшие пожарные погибли.

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