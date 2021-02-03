Ижевск, , 13:36 — REGNUM В полицию Удмуртии обратилась 62-летняя женщина, сообщив в краже средств дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина рассказала, что в сети интернет она увидела сообщение с предложением заработка на валютной бирже. После ввода личных данных в форму ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником биржи, готовым консультировать о торгах. Он убедил жертву, что нужно вносить на счет средства, в течение месяца она перевела на указанный счет 1,3 млн рублей. Деньги были кредитными. Когда возможность брать кредиты иссякла женщина обратилась к родственникам, они поняли, что женщина стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4. ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие выходные дни — 30 и 31 января — в полицию Удмуртии обратились 14 человек с сообщениями о краже средств с банковских карт. Пострадали от действий мошенников жители Ижевска, Воткинска, а также Завьяловского и Якшур-Бодьинского районов в возрасте от 19 до 76 лет.