Ижевск, , 13:28 — REGNUM Сотрудники лесничества в Удмуртии сообщили в полицию о вырубке елей и сосен неизвестными на территории природного парка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе оперативных мероприятий причастные к вырубке лица были установлены, ими оказались двое местных жителей 2001 и 2003 годов рождения. Установлено, что спиленные деревья они собирались продать на пилораму. Сейчас уголовное дело направлено в следственные органы. За данное преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере от 1 до 3 млн рублей.

В целом ущерб Минприроды республики оценивается в 1,458 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в республике выявлено 1 342 случая нарушения лесного законодательства. Из них 191 случай приходится на незаконную вырубку лесных насаждений. Совокупный ущерб составил 62 млн рублей.