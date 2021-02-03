Улан-Удэ, , 13:20 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ следователи разбираются в обстоятельствах гибели 36-летнего мужчины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело было найдено возле одного из многоквартирных домов.

Предварительно установлено, что погибший работал сантехником в местной управляющей компании. 3 февраля он выехал по заявке местного жителя, жаловавшегося на неприятный запах из канализации.

«Для обследования фановой трубы канализации работник поднялся на чердак, откуда выбрался на карниз с металлическим покрытием. Не удержавшись на скользкой поверхности, мужчина сорвался и упал вниз с высоты четырех этажей», — отметили в ведомстве.

Из-за полученных повреждений он скончался на месте. В кармане у него, как отмечается, найдены письменная заявка, а также связка ключей от чердачных помещений. Проверка трагического инцидента продолжается.