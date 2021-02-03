Москва, , 13:15 — REGNUM В Москве задержали 23-летнего молодого человека, который на незаконной акции 31 января распылил газ из баллончика в лицо сотруднику Росгвардии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе допроса он полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальные проверки в отношении тех, кто участвовал в незаконных акциях в конце января и при этом является уклонистом от прохождения военной службы в России.

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