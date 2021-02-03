Онгудайский район, Алтай, , 13:13 — REGNUM В Республике Алтай задержаны трое несовершеннолетних жителей Онгудайского района по обвинению в серии краж из торговых киосков, расположенных на перевале Чике-Таман. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, общая сумма причинённого ущерба достигает 80 тысяч рублей.

По предварительным данным, подростки приезжали на перевал несколько раз за три недели на машинах родителей. В первый раз он при помощи кувалды вскрыли два киоска, похитив металлический чайник, 8 бутылок пантокрина, одеяла и два спальных мешка.

Через две недели они совершили очередной налёт, украв на этот раз 2 тыс. рублей, 10 бутылок медовухи, 3 выделанных козьи шкуры и вязаный жакет. Спустя ещё несколько дней, они вновь приехали на перевал, разжившись накидкой из волчьей шкуры и 6 бутылками настойки золотого корня.

«Часть похищенного имущества хранилась дома у одного из подозреваемых, до момента изъятия сотрудниками полиции. Все трое были доставлены в отделение полиции, где в ходе разбирательства признались в содеянном. Свой поступок несовершеннолетние объяснили банальным желанием развлечься», — отметили в ведомстве.