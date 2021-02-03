Кампала, , 13:11 — REGNUM Как минимум 32 человека погибли в результате ДТП с участием пяти автомобилей на скоростном шоссе в западной части Уганды. Об этом 3 февраля сообщает газета Daily Monitor.

«На участке скоростной дороги Форт-Портал — Касесе, где велись ремонтные работы, 2 февраля столкнулись пять машин, на месте погибли 32 человека», — приводит издание слова представитель Красного Креста страны Ирана Накаситы, который добавил, что еще пять человек в результате трагического инцидента пострадали.

Кроме того, со слов очевидцев, уточняется, что авария произошла из-за водителя грузового автомобиля, который не смог справиться с управлением своего транспортного средства, в кузове которого находились люди.

Также уточняется, что местные власти подали жалобу на дорожную компанию, не выставившую предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ, полиция ведет расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате массового ДТП в Самарской области.