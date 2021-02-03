Красноярск, , 13:08 — REGNUM Проверку по факту пожара на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске проводит прокуратура.

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Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Красноярского края, на место происшествия выехали прокурор Роман Тютюник и его заместитель.

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Ведомство выясняет причины и условия произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 февраля в Красноярске произошёл пожар на складе автозапчастей. Площадь возгорания выросла до 3500 кв. м. Обрушилась кровля. При пожаре погиб предположительно работник склада. Пропали трое пожарных.

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