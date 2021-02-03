Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 13:03 — REGNUM В Актюбинском юридическом институте МВД Казахстана им. М. Букенбаева эвакуировали 474 человека после получения электронного письма о бомбе, сообщает издание Polisia.kz.

В полиции уточнили, что на электронную почту пришло письмо, в котором сообщалось о бомбе и требовании перечислить 1,3 млн рублей на карту одного из российских банков.

На место прибыли все экстренные службы, проведена эвакуация учащихся, преподавателей и других сотрудников вуза. При проверке здания саперы не обнаружили взрывных устройств. Полиция проводит оперативные мероприятия по установлению подозреваемых лиц.

Согласно ст. 273 УК Казахстана («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), наказание за совершение этого преступления предусматривает до пяти лишения свободы.