Саратов, , 12:34 — REGNUM В Саратове следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела одного из учреждений города по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Начальник отдела одного из учреждений Саратова 29 января текущего года, находясь в салоне автомобиля на улице Вольской, получил от руководящего должностного лица коммерческой организации денежные средства в сумме 100 тыс. рублей. Данная выплата представляла собой первую часть взятки от общей оговоренной суммы в 200 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за совершение заведомо незаконных действий в виде предоставления информации взяткодателю о подготовке и проведении электронных аукционов на поставку и монтаж комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сотрудники УФСБ России по Саратовской области пресекли противоправные действия в момент получения незаконного вознаграждения.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. С подозреваемым проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области оперуполномоченный полиции подозревается в получении взятки в крупном размере. В период с декабря 2019 года по июнь 2020 года он, действуя из корыстных побуждений, лично получил от жителя Саратова в качестве взятки частями денежные средства на общую сумму 780 тыс. рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело.

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