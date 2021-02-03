Афины , , 12:37 — REGNUM Два самодельных зажигательных устройства повредили два автомобиля, принадлежащих депутату греческого парламента Константиносу Богданосу и его жене, сообщает AMNA.

Инцидент произошел вечером 2 февраля. Устройства, помещенные под автомобили, пока те были припаркованы возле своего дома в северном афинском пригороде Кифиссия, также повредили внешнюю часть дома.

«Нападения такого рода на членов греческого парламента направлены против понятия демократии», — говорится в заявлении правящей партии «Новая демократия», к которой принадлежит Богданос.

В партии добавили, что только чудом происшествие обошлось без жертв.