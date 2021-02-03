Красноярск, , 12:15 — REGNUM В Красноярске по факту гибели человека при пожаре на производственном складе проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии.

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Пожар на складе произошёл 3 февраля. В следственные органы поступила информация о том, что трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который мог находиться внутри. Через некоторое время пожарные перестали выходить на связь.

Позже было обнаружено тело — предположительно сотрудника склада. Поиски троих сотрудников МЧС продолжаются, подчеркнули в ведомстве.

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе запчастей в Красноярске вспыхнул 3 февраля. Его площадь быстро выросла до 3500 кв. м.

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