Красноярск, , 11:57 — REGNUM Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на месте возгорания в Железнодорожном районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Ближайшие наряды полиции направились на место происшествия сразу после получения информации о начавшемся возгорании.

На месте работают наряды патрульно-постовой службы и ДПС, а также ответственный от руководства ведомства. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка, беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 февраля в Красноярске начался пожар на складе автозапчастей. Его площадь быстро выросла до 3500 кв. м. Пропали трое пожарных. По имеющейся информации, они погибли.

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