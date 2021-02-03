Самара, , 12:02 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате массового ДТП в Самарской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что дорожное происшествие произошло днем 2 февраля в Сызрани. По предварительной информации, автомобиль «Ауди», под управлением мужчины 1968 года рождения, на ул. Каменоломной наехал на стоящую впереди в попутном направлении автомашину «Лада Гранта», за рулем которой находился мужчина 1987 года рождения. В результате наезда, автомашина «Лада Гранта» продолжила движение по инерции и столкнулась со стоящей впереди автомашиной «Ленд Ровер», за рулем которого сидел водитель 1987 года рождения. Из-за столкновения «Ленд Ровер» тоже продолжил движение по инерции, в результате произошло столкновение с впередистоящей автомашиной «Киа Спектра», за рулем которой находился водитель 1989 года рождения.

В результате автомобиль «Ауди» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомашиной «Лада Гранта Лифтбэк», за рулем которого находился водитель 1959 года рождения.

Сообщается, что в этой дорожной аварии получили травмы водители автомобилей «Лада Гранта Лифтбэк» и «Ауди», а также водитель и пассажир автомашины «Лада Гранта». Пострадавших срочно госпитализировали.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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