Хасавюрт, Дагестан, , 11:49 — REGNUM В Дагестанском городе Хасавюрте 3 февраля произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Ряд СМИ пишет о том, что получила ожоги женщина. Ее доставили в центральную городскую больницу.

По неподтвержденным данным, взрыв произошел в пекарне на первом этаже жилого дома на улице Воробьева. Повреждена внешняя стена балкона и остекление, передаетРЕН ТВ. В горадминистрации факт взрыва подтвердили, пишет ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что это второй за последние сутки взрыв в Дагестане. Поздно вечером накануне, 2 февраля, взрыв газа произошел в частном доме в городе Хасавюрте. Пострадали два человека — мать и её 14-летняя дочь, пишет «Интерфакс». По данным информагентства, состояние пострадавших тяжелое.

На официальных сайтах правоохранительных органов и МЧС Дагестана информации о взрывах пока нет.