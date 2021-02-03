Чита, , 11:34 — REGNUM Уровень наркотизации населения в Забайкалье остаётся высоким. Об этом сообщает краевая прокуратура по итогам круглого стола с представителями СМИ и общественности.

Как пояснил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России Александр Золотуев, за 2020 год правоохранительными органами края выявлено более 1,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Окончено расследование более 1 тыс. уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 432 кг наркотических средств, более 27 кг. из которых — синтетические.

Как уже сообщало ИА REGNUM, актуальными для Забайкалья являются проблемы распространения наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом, в том числе с использованием интернета.

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