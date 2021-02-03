Нерюнгри, Якутия, 3 февраля 2021, 11:07 — REGNUM В Нерюнгри Якутии возбуждено уголовное дело по факту смерти 34-летней женщины. Её тело обнаружил сожитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.
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В ходе следствия установлено, что 27 января в коридоре общего пользования в одном из домов в Нерюнгри две подозреваемые 23-х и 28 лет после совместного застолья со знакомой, поссорились. На почве личной неприязни к ней избили подругу — наносили удары руками и ногами по голове и телу.
На следующий день от полученной травмы головы женщина скончалась.
Подозреваемые признали свою вину полностью и рассказали об обстоятельствах преступления.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области двоим гражданам предъявлено обвинение в убийстве человека.