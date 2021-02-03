Красноярск, , 10:50 — REGNUM На место пожара на складе автозапчастей в Красноярске выезжал губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом глава региона сообщил 3 февраля в своём инстаграме.

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По словам Усса, «ситуация тяжёлая». Горит склад частной компании «Автотрейд».

»Собственники утверждают, что система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня», — пишет губернатор.

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Он также подчеркнул, что в здании склада, предположительно, находился работник компании:

«На разведку в огонь ушло звено пожарных, обрушилась кровля. Связи с ребятами нет, остаётся надеяться на чудо».

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Усс поставил на контроль мониторинг загрязнения воздуха в результате пожара на улице Калинина.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе запчастей в Красноярске произошёл утром 3 февраля. Площадь возгорания достигла 3500 кв. м. При тушении пропали трое пожарных.

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