Липецк, , 10:48 — REGNUM В Липецке прокуратура Правобережного района провела проверку информации о затоплении кладбища в посёлке Жёлтые Пески. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что часть могил общественного кладбища была затоплена из-за того, что МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» не выполняло требований к обустройству мест захоронения. Планировку территории кладбища и прилегающего земельного участка учреждение начало только после прокурорского вмешательства.

В адрес руководителя департамента ЖКХ администрации города Липецка прокурор внес представление. В отношении главного инженера МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», материалы которого направили в Роспотребнадзор.