Джакарта, , 10:48 — REGNUM В результате оползней в Сумеданге провинции Западная Ява погибли 40 человек, сообщает CNN Indonesia.

Власти провинции Западной Явы заявили, что в результате оползней пострадали 1126 человек, три человека получили серьезные ранения, 22 — легкие ранения.

По данным источника, 26 жилых домов и мечеть серьезно пострадали из-за оползня.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Южного Калимантана заявили, что пять районов в регионе подтопило из-за наводнения.

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