Уфа, , 10:43 — REGNUM Причины несчастного случая, в результате которого получил тяжелую травму водитель грузовика, установили в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Гострудинспекции республики.

Сообщается, что в декабре прошлого года в гараже ООО «Ремстройцентр» осуществлялся ремонт автобетоносмесителя на базе «КамАЗ». В какой-то момент 59-летнего водителя погрузчика ООО «Алмаз и К» прижало к регистру отопления автомобилем, который неожиданно поехал вперёд. Рабочий получил различные травмы, в том числе многочисленные переломы костей таза. Он был срочно доставлен в больницу г. Сибая.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что погрузчик находился на техобслуживании в гараже, который арендовало ООО «Алмаз и К» у ООО «Ремстройцентр». Водитель погрузчика зашел за электрической переноской в соседний бокс. В это время водитель «КамАЗа» занимался определением места утечки воздуха из воздушной системы, поэтому автомобиль находился в заведенном состоянии. Рабочим удалось установить место пропуска воздуха. При этом водитель не смог сразу заглушить автомобиль. В результате «КамАЗ» дернулся и уперся в регистр отопления. В результате рабочего ООО «Алмаз и К» прижало машиной.

Специалисты установили, что в гараже ООО «Ремстройцентр» не было колесоотбойника, который защищает от наезда автотранспорта. Кроме этого, производство работ ООО «Алмаз и К» организовало неудовлетворительно, а ООО «Ремстройцентр» нарушило технологический процесс, поскольку в гараж допустили постороннего сотрудника. Были выявлены и другие нарушения.

Сообщается, что в отношении виновных лиц будут возбуждены административные производства.

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