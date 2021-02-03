Красноярск, , 10:28 — REGNUM При тушении крупного пожара на складе автозапчастей в Красноярске утеряна связь с тремя пожарными. Информацию об этом ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Как отмечается, ранее очевидцы сообщили, что внутри горящего здания могут находиться 1−2 человека.

«Для их поиска были сформированы 5 звеньев ГЗДС МЧС России по Красноярскому краю. Спустя некоторое время, связь с первым звеном из трех человек была потеряна. Произошло обрушение кровли», — отметили в управлении.

Тем временем, глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания. Сюда направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.

Напомним, пожар на складе автозапчастей в Красноярске начался утром 3 февраля. Площадь возгорания выросла до 3500 кв. м. В тушении принимают участие более 100 человек, десятки единиц техники.

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