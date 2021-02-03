Соледар, ДНР, 3 февраля 2021, 10:27 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 3 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили 11 мин калибра 120 мм, 11 мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, а также гранатомёты СПГ.
В посёлке шахты 6/7 повреждены три дома на улице Смирнова, в населённом пункте Сигнальное зафиксированы повреждения четырёх домов на улице Гагарина и одного дома на улице Пионерская.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела посёлка шахты 6/7 был тяжело ранен мирный житель.
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