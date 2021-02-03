Барнаул, , 10:17 — REGNUM Алтайские спасатели известили об ухудшении погодных условий. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, во второй половине дня 3 февраля, а также 4 февраля, в регионе будет идти сильный снег, по югу — мокрый снег.

Местами ожидаются метели с порывами ветра до 25 метров в секунду. На дорогах — гололедица и снежные заносы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также о непогоде и штормовом ветре алтайские спасатели предупредили жителей региона накануне, 2 февраля.

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