3 Февраля
10:24
По данным МЧС, на месте работают более 100 человек, свыше 30 единицы техники. Для замера воздуха к месту пожара направлена передвижная экологическая лаборатория.
10:23
10:22
Сначала был объявлен второй по сложности ранг пожара, затем он был повышен до № 3.
10:21
Площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске выросла до 3500 кв. м
Площадь пожара, изначально составлявшая 800 кв. м, быстро выросла до 3500 кв. м.
10:20
В Красноярске горит склад автозапчастей
Пожар на складе автозапчастей произошёл в Железнодорожном районе города Красноярска.