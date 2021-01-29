3 Февраля
 
10:24

По данным МЧС, на месте работают более 100 человек, свыше 30 единицы техники. Для замера воздуха к месту пожара направлена передвижная экологическая лаборатория.

10:23

Кровля горящего склада обрушилась по всей площади. Звенья газодымозащитной службы проверяют, есть ли на складе люди.

10:22

Сначала был объявлен второй по сложности ранг пожара, затем он был повышен до № 3.

10:21

Площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске выросла до 3500 кв. м

Площадь пожара, изначально составлявшая 800 кв. м, быстро выросла до 3500 кв. м.

10:20

В Красноярске горит склад автозапчастей

Пожар на складе автозапчастей произошёл в Железнодорожном районе города Красноярска.