В Красноярске утром 3 февраля произошёл крупный пожар на складе автозапчастей. Площадь возгорания достигла 3500 кв. м, обрушилась кровля.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. По словам очевидцев, внутри помещений могли находиться до двух человек. Для их поиска сформировали пять звеньев газодымозащитной службы.

Через некоторое время связь с первым звеном из трёх человек была потеряна.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.