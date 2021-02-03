Перт, Австралия, , 10:13 — REGNUM В австралийском городе Суон, который находится в 40 км к северо-востоку от Перта, в результате масштабного лесного пожара уничтожен 71 дом. Об этом 3 февраля сообщает местное издание WA Today.

По данным журналистов, в настоящее время площадь пожара выросла с 6 тыс. га до 9,8 тыс. га и для его ликвидации привлечено свыше 300 сотрудников противопожарной службы и десятки единиц спецтехники.

Также указывается, что по этой же причине примерно тысяча человек была размещена в эвакуационных центрах штата Западная Австралия.

Кроме того, в административном центре данного штата — Перте — из-за пожаров в северных и северо-восточных пригородах остались без электроэнергии около двух тысяч жилых домов и перекрыта часть автомагистралей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля стало известно, что свыше шести тысяч гектаров леса и около 30 жилых домов было уничтожено крупным пожаром на западном побережье Австралии.