Горно-Алтайск, , 10:07 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, избившего свою падчерицу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл в день 60-летия фигуранта.

По предварительным данным, 31-летняя женщина пришла поздравить отчима с круглой датой. Однако подвыпивший мужчина был недоволен тем, что его супруга плохо подготовилась к празднованию и пригласила мало гостей.

«Потерпевшая стала заступаться за мать, и это очень разозлило уже нетрезвого именинника. Он повалил падчерицу и несколько раз ударил её лицом об пол. После этого она вырвалась и убежала к соседке, которой рассказала о случившемся», — отметили в ведомстве.

В больнице женщине диагностировали перелом носа у потерпевшей. Подозреваемый уже дал признательные показания.