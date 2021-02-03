Уфа, , 09:58 — REGNUM Подозреваемых в незаконной охоте на лося задержали в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что 26 января в Учалинском районе рядом с деревней Расулево были найдены останки лося. Данное место было закидано снегом, поэтому стражи порядка сделали вывод, что браконьеры намеревались скрыть следы своего деяния. Несмотря на это, стражи порядка установили четверых подозреваемых жителей Башкирии.

По предварительной версии, 38-летний, 42-летний, 51-летний и 58-летний местные жители решили поохотиться: с этой целью они выехали на своих автотранспортных средствах в лес, захватив с собой ружья. Стражи порядка считают, что, убив лося, подозреваемые разделили его мясо между собой.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли шкуру животного, четыре ружья, три легковых автомашины, а также мясо лося. При этом ущерб составил порядка 400 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной добычи дикого животного.

Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд на Ямале лишил браконьера лодки и полмиллиона рублей