Хабаровск, , 09:46 — REGNUM Тигрица-людоед, которая в январе текущего года убила охотника в Ванинском районе Хабаровского края, застрелена специалистами. Об этом 3 февраля сообщается на сайте министерства природных ресурсов региона.

В сообщении уточняется, что на территории Ванинского района закончены мероприятия по отлову тигрицы-людоеда, которая 9 января нынешнего года напала и убила человека около зимовья в верховье реки Буту Ванинского муниципального района.

«Тигрица была отстреляна в 200 м от метеостанции «Мопау», расположенной в Ванинском муниципальном районе при попытке нападения на сотрудника министерства природных ресурсов Хабаровского края», — говорится в сообщении и уточняется, что в результате этого нет пострадавших среди людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля стало известно, что волки за месяц нанесли ущерб сельскому хозяйству Республики Тува на 1 млн рублей.