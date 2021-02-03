Тоджинский район, Тува, , 09:37 — REGNUM За последнюю неделю в Тоджинском районе Тувы зарегистрировано 4 отключения электричества. По словам министра топлива и энергетики республики Романа Кажин-оола, последнее отключение было связано с погодными условиями, передали ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Сильный ветер был, поэтому произошло отключение порядка на 14 часов. В ночное время не удалось найти повреждение. Его нашли только в 10:00 утра», — отметил он.

Министр подчеркнул, что без света оставался лишь непосредственно районный центр Тоора-Хем, тогда как в остальных населённых пунктах электричество было. Повреждение удалось устранить и восстановить электроснабжение лишь в 23 часа.

Министр добавил, что в сетевое хозяйство в течении многих лет «никто не вкладывался», поэтому часть оборудования находится в ненормативном состоянии. При этом выходят из строя в том числе дизель-генераторы, закупленные в 2020 и 2019 годах.

Напомним, райцентр не подключен к единой энергосистеме страны и снабжается электричеством при помощи генераторов. Как сообщало ИА REGNUM, решать проблему власти намерены при помощи Голевской горнорудной компанией, собирающейся строить здесь горно-обогатительный комбинат. Электричество предприятие будет получать по линии, построенной от подстанции города Тулун в Иркутской области. От комбината будет протянута линия для электрификации двух сёл.

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