Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM На Серовском тракте (к северу от Екатеринбурга) произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Об этом сообщили журналистам в свердловском управлении ГИБДД.

Водитель автомобиля ГАЗон NEXT врезался в КамАЗ, двигавшийся в том же направлении в сторону Верхней Пышмы. По предварительной информации, КамАЗ шёл медленно, убирая снег.

«В результате ДТП пассажир ГАЗон NEXT погиб, водитель получил травмы», — сообщили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге подвергли критике ситуацию с уборкой дорог от снега. В регионе наметили сильные снегопады в первой декаде февраля 2021 года.

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