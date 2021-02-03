Симферополь, , 09:36 — REGNUM В результате столкновения двух легковых автомобилей в Кировском районе Республики Крым погибли три сотрудника полиции. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Уточняется, что ДТП произошло на автодороге Кировское-Приветное Кировского района Крыма 2 февраля вечером.

Также указывается, что автомобиль Skoda Fabia, двигаясь при объезде препятствия, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин.

«По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, еще один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что водитель и пассажир Skoda Fabia в результате столкновения также получили травмы, по факту произошедшего ведется проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автобус ритуальной службы и снегоуборочная машина столкнулись на автотрассе в Башкирии.