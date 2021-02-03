Анга-Роа, Чили, , 09:16 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 в Тихом океане в юго-восточном направлении от острова Пасхи (Чили). Об этом 3 февраля сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 1482 км в юго-восточном направлении от города Анга-Роа на острове Пасхи. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Также указывается, что информация об угрозе цунами не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 5,8 у берегов Фиджи.