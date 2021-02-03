Кабанский район, Бурятия, , 09:14 — REGNUM Прокуратура в Бурятии завершила проверку по факту падения 9-летнего ребёнка в открытый смотровой колодец. Подробности ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

8 января 2020 года в Кабанском районе мальчик был госпитализирован с переломом ключицы. Выяснилось, что повреждения он получил, провалившись в колодец глубиной 3,5 метра.

В ходе проверки выяснилось отсутствие контроля со стороны должностных лиц. Главе района внесено представление. В результате власти устранили нарушение, заменив крышку колодца и установив ограждающие перекрытия.

«Следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводится расследование», — отметили в прокуратуре.

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