Красноярск, , 09:08 — REGNUM В Красноярске продолжают тушить крупный пожар на складе автозапчастей. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, площадь возгорания возросла до 3500 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило 3 февраля в начале десятого по местному времени, уточнили в ведомстве. На месте возгорания, площадь которого первоначально составляла 800 кв. м, был виден густой черный дым. По предварительным данным, внутри мог находиться человек. Был объявлен второй по сложности ранг пожара, принято решение о вводе резервной техники.

Кровля склада обрушилась по всей площади. Ранг пожара повышен до № 3. Звенья газодымозащитной службы проверяют, есть ли на складе люди.

На месте работают 110 человек, 33 единицы техники. Для замера воздуха к месту пожара направлена передвижная экологическая лаборатория.

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