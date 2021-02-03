Магадан, Магаданская область, , 09:08 — REGNUM Прокуратурой Магаданской области в региональном министерстве строительства, ЖКХ и энергетики выявлен ряд коррупционных нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В числе обнаруженных нарушений предоставление чиновниками недостоверной и неполной информации в декларациях о доходах, осуществление закупок без соблюдения законных требований.

По представлению прокуратуры пять должностных лиц минстроя Колымы привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, УФАС по Магаданской области рассмотрел дело об административном правонарушении возбужденное прокурором в отношении главы министерства строительства, ЖКХ и энергетики региона. Чиновнику назначен штраф в 20 тыс. рублей за нарушения в госзакупках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии — скандал. Под следствие попал действующий министр строительства и архитектуры республики, который, занимая должность главы государственного учреждения, подписал акт завершенного строительства на дорогостоящий объект, не запущенный в работу до сих пор.